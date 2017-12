O Lisbon Beer District vai cantar as Janeiras

O Dia dos Reis, do 14.00 às 00.00, é para ser celebrado em Marvila. A Dois Corvos, a Musa e a Lince voltam a reunir-se para um dia de boa música e muita cerveja.

A forma como o press release chegou à caixa de email roubou, de imediato, a hipótese de um melhor título: “Lisbon Beer District celebra o Dia de Reis com Ouro Incenso e Birra”. Mas nada como continuar e dizer que as três cervejeiras que compõem o Lisboa Beer District podem bem ser os três reis magos.

Cada um com a sua prenda, ainda que, como quando se lançaram em Outubro, unam esforços para mais uma oferenda (ou cerveja) engarrafada, que simboliza a segunda edição do Lisbon Beer District e que é uma Scotch Ale, “encorpada e escura, com um toque de doçura do malte”, explicam. Isso e outras 30 cervejas, à pressão, de cada uma das cervejeiras e que também incluem colaborações recentes com a Cerveja Letra, o Quimera Brewpub e a Oitava Colina.

No que aos concertos diz respeito a lista é bastante significativa: Benjamim, Monday, Sallim, Chinaskee & Os Camponeses, Mighty Sands, Lavoisier, Calcutá, Brandos Costumes DJset, Canta Marvila & o Grupo de Concertinas da Casa do Povo de Castro D'Aire. Os horários serão anunciados brevemente. A esta programação junta-se o apoio da Fábrica Moderna, do TODOS, do Café com Calma, do Bar Capitão Leitão e dos restaurantes Entra, Papalagui e Floresta Oriental. Depois, já sabe, é gravitar entre a Rua Capitão Leitão, a Rua do Açúcar e a Rua Pereira Henriques de copo na mão.

Viva o dia de Reis.

+ Marvila é o novo Lisbon Beer District

+ Marvila é o bairro do ano