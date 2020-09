O Lisbon Boat Fest regressa ao Tejo já este domingo

O novo festival de Verão da cidade, que juntou cerca de 200 pessoas em mais de 20 barcos no início de Agosto, está de volta para uma segunda edição. Se ainda não sabe do que estamos a falar, a ideia é a seguinte: basta comprar um bilhete, que inclui embarcação privada para si e para a sua família ou amigos, e juntar-se a todos os outros grupos no Tejo ao início da tarde. A segunda edição do Lisbon Boat Fest acontece já este domingo, 6 de Setembro, entre as 12.30 e as 17.00.

Os bilhetes, a partir de 40€ por pessoa, só são vendidos em packs, que correspondem à capacidade mínima de cada embarcação e a diferentes tipologias de barco, do mais clássico ao mais extravagante e luxuoso. O objectivo é assegurar “que as pessoas estão condicionadas fisicamente ao grupo com quem já interagem no seu quotidiano”.

Além da oportunidade de se poder pavonear em frente às praias de Oeiras com as embarcações mais estilosas, o programa inclui tripulação licenciada e certificada, uma hora de bar aberto de cerveja, uma volta de speed boat, animação com MC e DJ ao vivo e muitas surpresas. Cada barco está ainda equipado com um sistema de som que permite aos festivaleiros criarem os seus próprios palcos secundários.

Caso tenha um barco estacionado por aí, há um bilhete concebido de propósito para si, a 100€ (até dez pessoas), com acesso à rota do programa, aos serviços de bar e catering do evento, à rádio-frequência onde é transmitido o DJ set e a uma volta de speed boat.

Haverá ainda, durante todo o evento, um serviço de restauração e bar, providenciado pela Heelp Delivery. Para fazer encomendas, basta descarregar a aplicação ou ler o código QR disponibilizado pela organização e seleccionar os artigos desejados. O menu é composto por wraps e poke bowls, incluindo opções vegetarianas, e as bebidas são vendidas à garrafa ou em packs.

+ As melhores coisas para fazer este fim-de-semana em Lisboa

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana

Share the story