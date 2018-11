O Local abriu na Avenida mais uma cozinha saudável

O Local-Your Healthy Kitchen abriu o terceiro espaço na Rua Rodrigues Sampaio, paralela à Avenida da Liberdade.

A cozinha saudável do Local tem vindo a marcar terreno em Lisboa – estrearam-se no Mercado da Vila, em Cascais, e daí vieram à conquista do centro de Lisboa, primeiro com um espaço temporário no Palácio Chiado e depois, em Maio, com um restaurante com esplanada grande em Santos. O novo Local fica perto do Marquês de Pombal e da Avenida e faz parte da expansão consolidada da marca.

Fotografia: Duarte Drago

Maria Gray, a dona, supervisionou tudo, para garantir que a identidade da marca se mantinha: estão lá as oliveiras no meio da sala, as mesas em madeira clara (se for à hora de almoço, escolha a mesa central ao pé de uma das árvores, onde bate o sol de Inverno) e um jardim vertical. O espaço é muito luminoso, com grandes vidraças, numa esquina da Rua Rodrigues Sampaio.

Na ementa não houve grandes mexidas. Há uma carta de pequenos-almoços todos os dias até às 11.30, com umas fotogénicas panquecas pink, com frutos silvestres, doce de amoras e manteiga de amêndoa (7,50€), de cacau (7,50€) ou simples, bowls de açaí (6,20€) e muita fruta ou bruschettas.

Fotografia: Duarte Drago

Aos almoços e jantares há uma vasta escolha de pratos de peixe, como o atum braseado com millet, batata doce e molho chimichurri (13,90€) ou o polvo alimado com quinoa e batata doce (12,40€) e carne, do frango com açafrão, cuscuz de limão com arandas e pistáchios e um molho de iogurte e alho a harmonizar tudo (11,80€). As opções vegan e vegetarianas também são muitas: a última a entrar nas cartas dos Local foi a tagine de grão com cajus e alperces com millet (10,20€), mas também tem lasanha de espinafres com abóbora e ricotta (11,40€) e os ovos quentes com esparguete integral, pesto, espargos, cogumelos e rúcula (11,20€).

Fotografia: Duarte Drago

À semelhança dos outros espaços, há um menu dedicado ao mar com ostras da Ria Formosa e várias opções de poke, com peixe fresco e bases de arroz de sushi, arroz preto, quinoa ou curgete.

Aos fins-de-semana aqui também são dias de brunch (17€, 10.30-15.00) e a mesa comunitária deste restaurante enche-se com as propostas saudáveis para este grande pequeno-almoço em formato buffet.

Rua Rodrigues Sampaio, 134 (Avenida). 21 583 6800. Seg-Dom 09.00-23.00.

+ Os melhores restaurantes no Marquês de Pombal