O LU.CA faz três anos e celebra com o Teatro Praga e outras novidades

2020 não foi um ano simpático para ninguém na cultura. Muito menos para um teatro que tinha nascido há pouco tempo e cuja missão é levar a cabo um trabalho de públicos particularmente exigente, avesso a interrupções. Falamos do LU.CA – Teatro Luís de Camões, que no próximo dia 1 de Junho celebra o terceiro aniversário, ao mesmo tempo que assinala o Dia Mundial da Criança. E são as crianças que ocupam os principais lugares do LU.CA, seja com as famílias ou com as escolas. Para todas elas, o programa de aniversário chega com três novidades: o espectáculo MACBAD, do Teatro Praga, em cena até 6 de Junho com sessões para famílias e escolas; a Playlist para o 3º aniversário do LU.CA, que poderá ser ouvida no Spotify e que conta com as escolhas da Praga para ouvir música e dançar com os miúdos; e mais um capítulo da rubrica Poemas para Estes Dias, que pode ser encontrada no site e nas redes sociais do teatro.

Vai ser, portanto, uma festa em dose dupla, em dois sentidos: duas celebrações em dois sítios diferentes, no presencial e no digital. “O LU.CA de há três anos não é o LU.CA de agora. Vamos cantar os parabéns no teatro, mas também vamos continuar com a nossa programação online”, diz a directora artística, Susana Menezes. O principal momento vai ser a apresentação de MACBAD, o terceiro e novo projecto do Teatro Praga para crianças feito a partir da obra de William Shakespeare. Esta relação já vai longa: começou em 2007, quando Susana Menezes fundou o serviço educativo do Teatro Maria Matos (à época, municipal). A programadora decidiu desafiar a companhia a aproveitar o cenário da peça que estava então em cena – Hamlet, encenada por João Mota –, com vista a criarem uma versão da obra de Shakespeare adaptada às crianças. “Não me pareceu nada de outro mundo, tendo em conta que a história do Rei Leão é muito semelhante à do Hamlet”, observa Susana Menezes.

O sucesso desse projecto foi tal (esteve em digressão durante dez anos) que decidiu-se dar continuidade a esta relação entre a Praga e Shakespeare. Romeu e Julieta foi o segundo round e este MACBAD é, ao que tudo indica, o terceiro e derradeiro espectáculo que “completa este ciclo”. Aqui, o espectador é protagonista e também um gamer, que garante que a história chega ao fim. Passando para o plano digital, além da playlist, há a leitura, em vídeo, de um poema de Afonso Cruz pela actriz e criadora Nádia Yracema, acompanhada pela intérprete de língua gestual portuguesa Patrícia Carmo. Seja pai ou professor, aproveite e pesquise o arquivo destes poemas que “accionam os cinco sentidos”, enquanto canta os parabéns ao LU.CA.

LU.CA. Calçada da Ajuda, 80 (Lisboa). 1 a 6 de Junho, vários horários.

+ As peças de teatro a não perder esta semana

+ Leia, grátis, a Time Out Portugal desta semana