O magusto na LX Factory acompanha com vinho, música e uma boa causa

Depois do sucesso da primeira edição, o São Martinho Mayor está prestes a regressar à LX Factory, para uma festa ao lume, com castanhas, vinho e um concerto único de Samuel Úria, em formato coro e com Joana Espadinha. Mas há mais para ouvir e ver – e é grátis.

A proposta é da Adega Mayor, que volta a mudar-se para a LX Factory, em Lisboa, com uma nova interpretação, cosmopolita e festiva, da Lenda de São Martinho. Com entrada gratuita, a programação, que se estende das 15.00 às 22.00 de 9 de Novembro, contempla três concertos de entrada livre no Espaço Brasil. O consumo de castanhas assadas e vinho ficam por sua conta.

“Inspirado nos eternos heróis que carregam a capa da solidariedade, The Caver é uma das novidades desta edição, sendo responsável pela curadoria gráfica de todo o evento, bem como pelo live painting a acontecer em simultâneo com as actuações no palco principal”, lê-se em comunicado da organização, que irá reverter a receita da festa para a Associação Conversa Amiga, que combate a solidão e exclusão humana de pessoas em situação de sem-abrigo.

Além de um concerto de Samuel Úria, em formato coro e com Joana Espadinha, há mais música para bater o pé de cartucho na mão: o samba de Luca Argel e o jazz Desbundixie prometem manter a pista aquecida. Poderá acompanhar com castanhas e vinho a gosto, mas há um Pack São Martinho Mayor por 5€, que inclui um cartucho e um copo de Adega Mayor.

LX Factory, Espaço Brasil (Alcântara). Sáb 15.00-22.00. Entrada livre.

