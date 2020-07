O maior evento drive-in de Natal da Europa está a caminho de Portugal

Prepare-se para fazer uma viagem em família pelos quatro cantos do mundo, em apenas um quilómetro de estrada e sem sequer ter de sair do carro. Entre 14 de Novembro e 10 de Janeiro, o Lanterns Fest, dos mesmos responsáveis pelo The Sweet Art Museum, estreia-se em Portugal, em formato drive-in e com muitas surpresas ao longo de todo o trajecto.

Inspirado no famoso Festival das Lanternas de Chiang Mai, no norte da Tailândia, este evento promete reavivar a magia do Natal e provocar-lhe “uma invulgar sensação de imersão, onde os cinco sentidos vão estar permanentemente alerta”, sem descuidar a sua segurança e a de todos os envolvidos.

Desde circuitos imersivos até túneis de luz e lanternas de todo o mundo, a organização garante não faltar nada – nem sequer músicas de Natal, ou milhares de enquadramentos para tirar umas fotografias para o Instagram.

O local ainda é secreto, mas a organização convida-o a ser o primeiro a saber: basta registar-te no site para não perder pitada. O preço dos bilhetes, que também ainda não foi anunciado, será por veículo e não por número de pessoas, não sendo permitidas limousines, bicicletas, trotinetes ou autocarros. Os carros 100% eléctricos terão desconto.

