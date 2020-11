O maior evento drive-in de Natal da Europa foi adiado para 2021

Se já estava a sonhar com mais de dois milhões de luzes LED sincronizadas ao longo de um quilómetro de estrada, temos más notícias para si. O Lanterns Fest foi adiado para 2021, devido às restrições impostas à circulação entre concelhos e ao recolher obrigatório entre as 23.00 e as 05.00 nos dias de semana e a partir das 13.00 durante o fim-de-semana.

“Com o crescente número de infectados pelo SARS-CoV-2 em Portugal pareceu-nos sensato adiar esta edição para o próximo ano. É da responsabilidade de todos nós tentarmos evitar os aglomerados de pessoas e o potencial risco de contágio. Além disso, um evento desta natureza deve ser experienciado sem qualquer restrição para que os seus visitantes o possam usufruir em pleno”, explica a organização do evento.

Dos mesmos responsáveis pelo The Sweet Art Museum, este evento, pelo qual vai ter de esperar mais um ano, é inspirado no famoso Festival das Lanternas de Chiang Mai, no norte da Tailândia, e prometia desde circuitos imersivos até túneis de luz e lanternas de todo o mundo.

