O melhor bartender de Portugal trabalha no Monkey Mash

Pedro Pereira é o grande vencedor da mais prestigiada competição nacional de bartending, o World Class Portugal 2026. Com apenas 23 anos, o profissional do bar de Lisboa, Monkey Mash, conquistou o título de melhor bartender do país, garantindo o passaporte directo para a Final Global do concurso, que se realiza em Outubro, na Escócia.

O percurso de Pedro Pereira no Monkey Mash começou há três anos, após o jovem ter concluído cinco anos de formação na área da hotelaria. Sob a chancela dos fundadores Emanuel Minez e Paulo Gomes, o profissional ajudou a consolidar a identidade do bar da Praça da Alegria. “Estamos muito orgulhosos do Pedro e deste reconhecimento. O World Class é uma competição muito exigente, que desafia não só a técnica, mas também a criatividade, a capacidade de comunicar e a forma como cada bartender pensa a experiência de quem está do outro lado do balcão”, diz Emanuel Minez, co-fundador do Monkey Mash, citado em comunicado. “O Pedro tem crescido muito connosco no Monkey Mash, sempre com curiosidade, dedicação e vontade de se superar, e é muito gratificante ver esse percurso reconhecido com o título de melhor bartender de Portugal. Agora, é tempo de levar essa energia, talento e identidade até à Escócia, representando Portugal da melhor forma”, concluiu.

Na edição deste ano do concurso, os candidatos enfrentaram um exigente conjunto de provas que testaram a sua técnica, capacidade de improviso e storytelling. Entre os desafios constou o Blind Taste (uma prova cega de destilados), o Johnnie Walker Challenge – focado na criação de um cocktail que fundisse um ingrediente português e um europeu –, o desafio Singleton, centrado na incorporação de chás e cordiais com uma componente teatral, e o Market Challenge, onde os concorrentes geriram um orçamento de 100 euros para comprar os ingredientes e os utensílios no mercado.

Praça da Alegria, 66 B (Avenida). 11-12 Mar (Ter-Qua) 22.30-00.30

As últimas de Comer & Beber na Time Out

Com a chegada da Primavera, aproveite os dias longos ao ar livre com as melhores esplanadas e os melhores quiosques de Lisboa. Se tem a operação biquíni em curso, dizemos-lhe onde estão os melhores restaurantes saudáveis, das saladas às sobremesas – e aqui tem os melhores sítios para sumos naturais e smoothies. Para experiências mais completas, espreite as nossas listas com os 100 melhores restaurantes em Lisboa e com os melhores novos restaurantes da cidade.