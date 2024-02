O melhor da cidade no Whatsapp. Siga o novo canal da Time Out Lisboa

Notícias de proximidade, gastronomia, cultura e lifestyle. A partir de agora, pode estar a par de todas as novidades de Lisboa e arredores através do Whatsapp.

Time Out Lisboa no Whatsapp

A Time Out Lisboa está no Whatsapp. O canal foi lançado esta quarta-feira, 7 de Fevereiro, e permite receber directamente no telemóvel, sem descarregar qualquer outra aplicação, as principais novidades sobre a cidade.

O canal da Time Out Lisboa encontra-se no separador “Atualizações” do Whatsapp (ou “Updates”, em inglês), que se encontra no fundo e à esquerda na versão da aplicação para iOS (iPhone) e no topo, na terceira posição da barra de navegação, na versão para Android.

Quem usa a aplicação no computador (Whatsapp Desktop) também tem esta funcionalidade disponível. Está em “Canais”, igualmente na terceira posição da barra de navegação (no topo).

Os canais não estão em “Conversas”, tal como os grupos. A adesão é também completamente anónima: os subscritores do canal não conseguem saber quem são os outros subscritores nem têm acesso a quaisquer dados (como números de telemóvel). Os utilizadores só podem reagir por emojis à informação partilhada no canal.

Depois de subscrever o canal da Time Out Lisboa, active as notificações no canto superior direito. Desse modo, recebe automaticamente todas as actualizações, sem ser necessário consultar o separador à procura de novidades.

Como aderir ao canal da Time Out Lisboa no Whatsapp

Clique neste link Clique em “Seguir” (canto superior direito); Active as notificações (canto superior direito).

