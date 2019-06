O melhor de Itália em Lisboa num festival grátis de três dias

Passar pelo Centro de Congressos de Lisboa no final deste mês será como viajar a Itália, na Via del Babuino, uma das ruas mais glamourosas de Roma. Durante três dias, conte com o melhor da moda, design e gastronomia italianas. A entrada é grátis.

A 1.ª edição do Festival D’Itália começa a 28 de Junho, estendendo-se por mais dois dias, 29 e 30 de Junho, sempre com entrada livre. Para além de uma área de exposição, com produtos e serviços italianos, o programa inclui conferências, sessões de cinema, degustações e acções de animação.

No primeiro dia, 28, a inauguração oficial acontece às 11.00, seguindo-se um seminário sobre os desafios e oportunidades da mobilidade internacional. Já às 15.00, o tema de conversa será a rede Skillman.eu e o ensino para o desenvolvimento da manufactura avançada em Portugal. Destaca-se, contudo, a actividade marcada para as 17.00, um workshop de tiramisú para crianças, mesmo antes de uma conversa sobre o azeite em Itália. Mais tarde, às 18.15, pode usufruir em família de um concerto, terminando com um aperitivo all’italiana, por volta das 19.30.

No dia seguinte, 29, as portas do Centro de Congressos de Lisboa abrem mais cedo, com um workshop de gnocchi às 12.00 e outro de pasta às 15.00, para os petizes colocarem as mãos na massa. Às 16.00, a agência de turismo Tryvel apresenta “Viagens de Enoturismo em Itália”, com a jornalista Maria João Almeida, autora de livros como o Guia do Enoturismo em Portugal. Segue-se outra conferência, com a jornalista italiana Stefania Giacomini, para falar de design. O aperitivo all’italiana volta a repetir-se às 19.30, mas o evento encerra mais tarde, por volta das 22.00, depois de um workshop de cocktails italianos, este para adultos.

No domingo, 30, as crianças voltam a ser agraciadas com um workshop de “torte gelato”, com a Gelataria Nannarella, às 11.00 (repete-se às 15.00). Conte ainda com mais dois workshops de pasta e gnocchi, às 12.00 e às 17.30 e às 13.00 e às 18.30, respectivamente. Há ainda mais duas conferências, às 15.00 e às 18.30, antes do tão esperado aperitivo, um pouco mais tarde, às 20.00.

Promovido pela Câmara de Comércio Italiana em Portugal, com o apoio da Embaixada de Itália, este evento conta ainda com um espaço gastronómico, o Appet’Italia, onde os visitantes podem degustar iguarias e provar vinhos de várias regiões italianas; e todos os workshops são grátis, mediante inscrição no local.

