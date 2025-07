Países do Sudeste Asiático como Vietname, Tailândia, Laos e Cambodja há muito que são populares entre viajantes a solo – mas se quer sair do percurso habitual de mochileiros e ver um lado diferente deste vasto continente, temos aqui uma excelente sugestão.

A Time Out Ásia acaba de divulgar uma nova lista com os melhores destinos asiáticos para quem gosta de viajar sozinho. A escolha ficou a cargo de Simran Panaech, colaboradora e viajante incansável, que reuniu sugestões verdadeiramente inesperadas: desde uma ilha tailandesa pouco conhecida e um centro criativo na Indonésia até praias intocadas no Japão. E em primeiro lugar? A cidade histórica de Samarcanda, no Uzbequistão, em plena Rota da Seda.

O que torna esta cidade histórica tão apelativa para quem viaja sozinho? Segundo Simran, Samarcanda é ideal para quem “procura algo diferente em termos de cultura, história e arquitectura”.

Photograph: Kadagan/Shutterstock

Entre os pontos a não perder está a Praça Registão, onde se erguem três madraças (escolas islâmicas) construídas entre os séculos XV e XVII. Famosas pelos seus mosaicos coloridos, estas obras-primas integram um dos conjuntos arquitectónicos mais impressionantes do mundo – e é por isso que a considerámos um dos lugares mais bonitos do planeta.

Photograph: Shutterstock

Simran sugere ainda uma visita ao Siyob Bazaar, um grande mercado agrícola onde pode “explorar inúmeras bancas de souvenirs, comida, especiarias e frutos secos”.

Para dormir, há opções para todos os gostos: do Hilton Samarkand Regency à acolhedora Furkat Guesthouse, passando pelo Medina Hotel. E para quem quer algo verdadeiramente especial, há a possibilidade de embarcar no Golden Eagle Luxury Train – uma viagem de duas semanas pela Rota da Seda, com todo o conforto e luxo incluídos.

Com fome? Passe pela Bibikanum Teahouse para provar pratos locais bem servidos (com muitas opções vegetarianas), ou experimente o Oasis Garden, onde se mistura cozinha tradicional uzbeque com sabores internacionais.

Últimas de viagens na Time Out

