O melhor dos festivais nacionais no mesmo sítio: na AMPLA só entra quem tem prémio

A mostra de cinema que reúne filmes premiados nos principais festivais de cinema portugueses segue para a quarta edição, mais uma vez Culturgest. Entre 14 e 22 de Fevereiro será possível revisitar um conjunto de filmes premiados nas mais recentes edições dos principais festivais de cinema portugueses.

O terror do Motelx, a animação da Monstra, o cinema independente do IndieLisboa ou o orgulho do Queer Lisboa irão novamente coabitar num só programa. A AMPLA volta a baralhar e distribuir o melhor do circuito dos festivais nacionais, com filmes premiados em 2024. O programa é composto por 10 sessões, marcadas para duas sextas-feiras e dois sábados seguidos.

A abertura da mostra será feita com Estamos No Ar, de Diogo Costa Amarante, vencedor do prémio de Melhor Ficção e os de Melhor Interpretação Principal e Secundária no Festival Caminhos do Cinema Português. A AMPLA encerra com Sem Coração, longa-metragem brasileira estreada no Festival de Veneza e premiada com o Prémio do Público no Queer Lisboa. Pelo meio, destaca-se uma sessão destinada a público mais jovem, composta por curtas-metragens como Nuvem ou Os Gatos São Líquidos, distinguidas no festival Monstra com os galardões Grande Prémio Monstrinha e Melhor Curtíssima, respectivamente. Para gente mais graúda também há cinema de curta duração, em particular Percebes, produção portuguesa multipremiada que chegou a ser considerada aos Óscares. A programação inclui ainda Oddity, filme irlandês vencedor do Prémio Melhor Longa Europeia no Festival MOTELX.

Como tem sido hábito, todos os filmes são exibidos com legendas descritivas, interpretação em Língua Gestual Portuguesa e audiodescrição.

Culturgest. Rua Arco do Cego, 50. 14,15, 21 e 22 de Fevereiro. Bilhete normal: 4€

