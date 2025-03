O melhor país do mundo para famílias em 2025? É esta ilha tropical

Mudar-se para o estrangeiro nem sempre tem a ver com melhorar a sua própria qualidade de vida – para quem tem família, por vezes, trocar um país por outro pode ser uma opção mais excitante, próspera ou segura para o seu parceiro e para os seus filhos.

Mas quais são os países mais amigos das famílias? O novo Índice de Imigração da Remitly tem a resposta. O serviço de transferência de dinheiro avaliou 82 países segundo 24 factores, nomeando a Islândia como o melhor país para onde se mudar no geral – leia mais sobre isso aqui.

No entanto, se está a criar filhos, há mais alguns factores que vale a pena considerar. Para descobrir os melhores países para onde as famílias se devem mudar, a Remitly analisou o custo dos cuidados infantis, a média de anos de escolaridade completados pelos adultos e os anos de escolaridade esperados em cada local.

O Sri Lanka, a exuberante nação insular situada no Oceano Índico, está no topo da lista como o país mais favorável do mundo para as famílias. Tem uma sólida pontuação de 88 em 100, graças ao que a Remitly descreve como um “sistema educativo impressionante” e aos baixos custos anuais dos cuidados infantis de apenas 354,60 dólares.

Há uma extensa lista de razões pelas quais o Sri Lanka é um óptimo lugar para viver – a abundância de ruínas históricas, a vegetação vibrante e a comida deliciosa, para citar algumas.

O país é também um paraíso para a vida selvagem, com o Parque Nacional Uda Walawe e o Parque Nacional Kumana a ostentarem um espetro ridiculamente diversificado de animais, incluindo elefantes, búfalos selvagens, esquilos gigantes, veados malhados, crocodilos, cobras brancas e aves espantosas – parece um sítio maravilhoso para passar o tempo em criança, certo?

A Suécia ficou em segundo lugar na classificação e a Noruega em terceiro – veja abaixo os 10 melhores países do mundo para as famílias e leia mais sobre o Índice de Imigração no site da Remitly aqui.

Estes são os 10 melhores países para as famílias em 2025

Sri Lanka Suécia Noruega Nova Zelândia Islândia Alemanha Finlândia Dinamarca Austrália EUA

