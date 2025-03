Este é o melhor país do mundo para onde se mudar em 2025

Um novo Índice de Imigração avaliou 82 países com base em 24 critérios e atribuiu a cada um deles uma pontuação de 100. No topo, está uma pequena ilha europeia.

Se está a pensar em mudar-se para um novo país, há muito mais a ter em consideração do que quando está apenas planear umas férias (obviamente). É por isso que o novíssimo Índice de Imigração da Remitly, baseado em 24 critérios de avaliação, é tão útil.

Oitenta e dois países foram avaliados, tendo em conta factores como conectividade e transportes públicos, cuidados de saúde, emprego, custo de vida, felicidade e comunidade de imigrantes. Depois, foi atribuída a cada um deles uma pontuação global de 100.

No topo da lista como o melhor país do mundo para onde se mudar em 2025 está a Islândia, a gloriosa e agreste ilha do Atlântico Norte, que obteve 58,4 pontos no Índice de Imigração.

Estamos surpreendidos? Não, nem por isso. Nos últimos meses, a Islândia foi considerada o país mais seguro do mundo, bem como o terceiro mais feliz e o terceiro mais relaxante, e uma das nossas principais escolhas para mulheres que viajam sozinhas, por isso não é de admirar que seja um lugar tão bom para viver.

A pequena capital, Reiquiavique, com cerca de 140 mil habitantes, parece mais uma vila de ski do que uma cidade, mas isso é inegavelmente uma das suas características mais encantadoras. O sentido de comunidade é palpável nas padarias, nos bares e nos restaurantes ultra-hygge. E o melhor de tudo é que pode ser percorrida a pé – todos os principais pontos de referência, como a impressionante igreja expressionista Hallgrimskirkja e a Laugavegur, a rua principal, ficam a menos de 20 minutos a pé. É ainda um ponto de partida perfeito para explorar a majestosa paisagem da Islândia – algo de que nunca se cansará –, quer inscrevendo-se em excursões (como através da Amazing Tours) ou alugando um carro. A Península de Snaefellsnes é uma região de grande beleza no oeste da Islândia, e existe o Círculo Dourado, uma rota emblemática que inclui cascatas, géisers e fontes geotérmicas.

Agora é uma altura particularmente excitante para estar na Islândia, uma vez que o sol está a atingir o seu máximo solar, o que significa que as hipóteses de ver a Aurora Boreal são as mais elevadas em 11 anos. Leia mais sobre o assunto aqui.

A Suíça vem logo a seguir no ranking, com 55,8 de pontuação, e depois o Luxemburgo, com 55,7. Para ler mais sobre o Índice de Imigração e a classificação completa, pode fazê-lo no site da Remitly. Depois de consultar o top 10 abaixo, é claro.

Estes são os melhores países para onde se mudar em 2025

Islândia Suíça Luxemburgo Noruega Emirados Árabes Unidos Irlanda EUA Dinamarca Países Baixos Austrália

