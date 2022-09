O melhor pastel de nata de Lisboa fica na Casa do Padeiro na Pontinha

É, provavelmente, o concurso mais guloso da cidade – e porventura um dos que mais discussões fervorosas gera. Qual é, afinal, o melhor pastel de nata de Lisboa? Decidiu o júri da prova O Melhor Pastel de Nata 2022, que a Casa do Padeiro tem o melhor exemplar. Para chegar ao vencedor, foi feita uma prova cega em que se avaliou o aspecto, o toque da massa, o sabor e consistência da massa, o recheio e, claro, o sabor global.

Em segundo lugar ficou a Pastelaria Aloma, em Lisboa, e em terceiro lugar a Pastelaria Pattyanne, em Castanheira do Ribatejo. No ano passado, o prémio tinha sido entregue à Padaria da Né, na Damaia.

Do júri, presidido pelo gastrónomo Virgílio Gomes, fazem parte as jornalistas Alexandra Prado Coelho e Catarina Amado, as pasteleiras Andreia Moutinho e Teresa Castro, o radialista Daniel Leitão, a autora do blogue Cinco Quartos de Laranja e de vários livros de culinária Isabel Zibaia Rafael, e a foodie Suzana Parreira.

Na disputa estavam, além das três mencionadas acima, o Choupanna Café, a Pastelaria Estrela Dourada, e a Pastelaria Fim de Século, em Lisboa; a Pastelaria Fidalgo's, na Moita; a Casa do Preto, em Sintra; a Pastelaria Pão de Mel, em Forte da Casa; a Pastelaria Patyanne, em Castanheira do Ribatejo; a Pastelaria Viriato, na Ramada; a Santa Coina Confeitaria, em Coina; e a vencedora do último ano, a Padaria da Né, na Damaia.

Para concorrerem a este concurso, todos os estabelecimentos da área metropolitana de Lisboa podem concorrer, sendo os três primeiros lugares de 2021 ficam automaticamente nomeados.

A prova final aconteceu esta segunda-feira, no segundo e último dia do Congresso dos Cozinheiros, no Nirvana Studios, em Oeiras.

