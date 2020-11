O Mercado de São Bento vai ter uma loja pop-up para apoiar negócios da freguesia

A Junta de Freguesia da Misericórdia abre as portas de uma loja no Mercado de São Bento para receber negócios ou projectos, a custo zero.

A loja 3 no Mercado de São Bento é propriedade da Junta de Freguesia da Misericórdia e vai ser transformada num espaço de apoio a empreendedores da freguesia, ao mesmo tempo que reforça a oferta aos visitantes do mercado. Será um espaço de venda ao qual se podem candidatar todas as pessoas individuais ou colectivas, “titulares de ideias e projectos minimamente estruturados”, lê-se no regulamento que antecede o formulário de candidatura disponível aqui.

Os seleccionados terão um período de permanência mínimo de cinco dias e um máximo de 13 e a cedência do espaço não implica o pagamento de uma renda. A iniciativa que irá estar em vigor até Outubro de 2021 apenas solicita uma caução de 100€, como garantia do cumprimento das condições de participação expressas no regulamento.

O horário de funcionamento será o mesmo do mercado, das 08.00 às 23.00, de segunda a sexta-feira.

+ Leia a edição desta semana: Roteiro de arte urbana em Lisboa e no Porto

+ Time Out Market Lisboa vai encerrar temporariamente