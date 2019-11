O mercado guloso da Natalis tem uma praça vegan e uma feira de chocolate

O mega mercado de Natal está de regresso à FIL, entre os dias 4 e 8 de Dezembro, com presentes e actividades pensadas para toda a família. Este ano a entrada é livre e conta com showcookings e um espaço dedicado a produtos vegan.

É já um clássico dos mercados de Natal e um dos maiores eventos dentro de portas em Lisboa dedicado a esta época festiva. O Natalis está de volta ao Parque das Nações e este ano divide-se por várias áreas temáticas. Ora tome nota.

Para cobiçar e comprar, a Praça do Pai Natal vai estar recheada de muita moda e acessórios, além de produtos de artesanato, livros, brinquedos, decorações natalícias e perfumes. Se a ideia é oferecer um presente original, então o melhor é recorrer aos artesãos que estarão a personalizar peças ao vivo.

No Corredor das Experiências, é desafiado a pôr mãos à massa. Aqui, vai poder aprender a cozinhar pratos para a consoada, como o bacalhau natalício, sonhos de cenoura com calda de chocolate ou o polvo em manteiga de hortelã. Estas são algumas das propostas dos chefs convidados para o evento, que inclui nomes como Luís Machado, Luís Ferreira, João Simões ou Rita Oliveira.

Para os adeptos do veganismo, na Praça Vegan vai poder aprender a preparar um menu vegan para a consoada, além de ficar a saber como decorar a casa utilizando apenas produtos sustentáveis.

Quando a fome apertar, aproveite para passar pela Praça dos Petiscos ou dos Doces, onde não faltarão iguarias tradicionais de Natal. Para saciar a gula, há um Mercado Choco Doce, inteiramente dedicado ao chocolate e que também vai contar com vários workshops. Aqui, vai poder aprender a confeccionar um Tronco Christmas Tree (Dia 6, 17.30), ou uma Bomba de Chocolate (Dia 8, 16.00). Todas as inscrições são gratuitas mas limitadas, por isso aconselhamos a que se inscreva aqui.

E para que as crianças vivam esta época à altura, há há fotografias com o Pai Natal e mascotes de desenhos animados espalhadas pelo evento. O programa ainda não está fechado mas pode ir acompanhando as novidades no site ou no Facebook do evento.

Feira Internacional de Lisboa (FIL). 4, 5 e 8 Dez (15.00-21.00). 6 e 7 Dez (15.00-23.00). Entrada livre.

