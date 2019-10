O mês de Outubro vai ser uma animação na Gulbenkian

Num mês em que os dias mais fresquinhos convivem amistosamente com os que ainda faz um calor dos ananases e que o arco-íris aparece entre o sol e a chuva, a Gulbenkian convida as famílias alfacinhas a aproveitar o melhor de dois mundos, com actividades dentro do museu ou espalhadas pelo jardim.

No primeiro domingo de Outubro, a oficina O Tanino desafia crianças entre os 5 e os 10 anos a imprimir folhas das árvores em tecido. No fim-de-semana seguinte, os bugalhos do jardim transformam-se em tinta para escrever, como antigamente. É o workshop O Bugalho, para miúdos dos 5 aos 12, e está marcado para 13 de Outubro.

E se num único dia pudéssemos passar por todas as estações do ano? Na Gulbenkian esse dia chega a 19 de Outubro, com a actividade para crianças dos 3 aos 6 anos Cinco sentidos e cinco estações, que pede sentidos bem apurados para descobrir as estações de Vivaldi e de Piazzolla e até para inventar mais uma! O ciclo da lã é a oficina de 20 de Outubro e traz lã acabadinha de tirar das ovelhas para ensinar os miúdos (com idades entre os 5 e os 10 anos) todos os passos para terem um fio pronto a tricotar.

Para acabar o mês em grande, nada como vestir o casaco – ou pôr o boné, consoante a previsão meteorológica – e subir para cima da bicicleta para percorrer o corredor verde que liga a Fundação Gulbenkian a Monsanto. Entre as pedaladas deste passeio fitogeográfico gratuito para maiores de 12, marcado para 27 de Outubro às 12.00, há muito para aprender sobre o projecto do arquitecto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles e a influência do clima, do solo ou da geologia na vida de uma planta. Não se esqueçam da água e do farnel!

As oficinas têm o valor de 7,50€ (criança + adulto) e estão marcadas para as 11.00. Avenida de Berna, 45A (Praça de Espanha).

