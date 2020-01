O Miolo tem uma nova morada no Castelo

A aventura de João Luc e Catarina Terenas começou em Março do ano passado, no Bairro Alto. Agora, menos de um ano volvido, o Miolo ganhou uma nova morada no Castelo. Saladas, tostas quentes, hambúrguer vegan e zona de mercearia são algumas das novidades.

"Queríamos muito ter um espaço maior, era o grande problema do Miolo, ser pequenino", começa por dizer Catarina, uma das figuras deste café/restaurante. "Acabámos por crescer bastante mas estávamos limitados a seis lugares. Começámos a fazer muitos eventos no Verão, tivemos piqueniques, caterings, bolos, e tínhamos vontade de receber as pessoas num espaço maior." Quanto à casa do Bairro Alto, "por agora está fechada enquanto tentamos organizar melhor as coisas. É importante que sejamos nós a fazê-lo porque é assim que tem resultado", esclarece.

Fotografia: Inês Félix

Do Miolo na Luz Soriano vieram clássicos como a sandes de bochecha de porco (8,50€), estufada a baixa temperatura com vinho do Porto, cebola roxa caramelizada e bacon em pão brioche, a sandes aberta de salmão fumado (7,50€), com queijo creme, espinafres, rabanete, ovas de esturjão e sumo de limão, ou a famosa sandes de vegetais do Miolo (7€), em que o pesto, a pasta de azeitona, o tomate, a curgete grelhada e o queijo fresco se encontram. Mas há várias novidades a assinalar.

O hambúrguer vegan (10€) é o grande destaque, combinando a maionese de abacate caseira com cebola roxa, tomate, agrião e lascas de parmesão, seguindo-se as tostas quentes, de cogumelos frescos (7€) ou de queijo de ovelha amanteigado (7€). "Queremos também apostar nos vinhos, temos cinco por agora, na cerveja artesanal", esclarece Catarina Terenas.

Fotografia: Inês Félix

A caminho da mesa está a tábua de queijos e carnes frias (17€), uma selecção de queijos tradicionais portugueses, presunto ibérico DOP e paio de porco preto, acompanhada pelo pão artesanal e marinada de azeitonas caseira. Se preferir, tem a tábua vegetariana (10€), com palitos de cenoura e pepino acompanhados de três cremes: tomate seco, abacate e azeitona preta, ideais para partilhar.

Nesta nova morada há também saladas, uma adição que Catarina Terenas diz fazer sentido, conjugando-as na perfeição com a vertente mercearia do Miolo. "As nossas saladas são feitas com conservas, que é outra das nossas apostas". Aqui, a de bacalhau com grão (9€), de atum dos Açores (9€) ou a de espinafres (7,50€) são opções.

Fotografia: Inês Félix

Por último, a montra de doces, mais composta. "Trouxemos o bolo de cenoura e queijo creme (4€) do Bairro e acabou por ficar mesmo na carta", diz, mas há também o pão de banana com amêndoas tostadas (4€) ou a rabanada de frutos vermelhos (5€), servida com iogurte e pistácios.

Fotografia: Inês Félix

Sobre o espaço, Catarina diz ser o improviso a imperar. "Fomos à garagem dos nossos pais buscar tudo e tentámos tornar isto um pouco na nossa casa. Continua a ser café restaurante e é bom para as pessoas estarem, para comer o dia todo."

Largo de Santa Cruz do Castelo, 3 (Castelo). 913 022 935. Ter-Dom 10.00-18.00.

