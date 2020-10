O mundo de Star Wars ou o Titanic com 11 metros? Vai estar tudo nesta exposição de peças LEGO

Além da grande exposição com peças LEGO, haverá ainda uma outra sobre imagens 3D no mesmo espaço da Cordoaria Nacional.

Qualquer exposição que vá parar à Cordoaria Nacional promete dimensões consideráveis – é o caso. A 24 de Outubro chega a esta galeria municipal a maior exposição europeia de modelos feitos com peças LEGO. Uma maquete gigante do Titanic ou esculturas de super-heróis são alguns exemplos do que pode ver.

A Exposição de Modelos de peças LEGO® é um evento móvel dedicado ao design, criação e organização de exposições profissionais de estruturas e construções, tendo passado por mais de 60 locais em nove países europeus diferentes. Para se perceber a dimensão de uma exposição deste tipo é bom ter números em cima da mesa: são dois mil metros quadrados de zona expositiva, que dão palco a mais de uma centena de maquetas feitas a partir de mais de cinco milhões de peças LEGO.

A exposição está dividida em vários núcleos, sendo o mais inacreditável o que contém o modelo do Titanic construído com meio millhão de peças – uma construção com 11 metros de comprimento e três de altura. É uma recriação detalhada que apresenta até os interiores do navio.

exposição LEGO

Há ainda uma zona dedicada a Erebor - A Montanha Solitária, um dos principais locais de acção do Hobbit, onde são usadas mais de 120 mil peças numa escultura que demorou um ano a construir. Para os fãs de super-heróis haverá uma secção que lhes fará jus com peças à escala 1:1.

A exposição conta ainda com um mapa interactivo da Europa onde são visíveis as fronteiras entre países, capitais, bandeiras e principados europeus. A queda do Muro de Berlim está também representada com uma estrutura gigante que assinala a demolição desse marco histórico. No campo da aprendizagem os visitantes podem contar com uma aula diferente de anatomia com um corpo humano à escala real, com modelos que mostram a estrutura e sistemas e órgãos internos.

exposição LEGO

E numa exposição deste tipo não poderia faltar também uma área dedicada à saga Star Wars, com mais de 100 modelos – é o Star Wars District. Naves, personagens, armas, batalhas, cenas dos filmes, vai estar tudo para apreciação.

A exposição terá ainda um Fun Park com quase 300 metros quadrados, tanto para adultos como para crianças. Haverá uma zona separada com mesas para brincar com as peças LEGO, um espaço para criar estruturas gigantes e uma zona de diversão com peças e estruturas já montadas para usufruto de todos.

Além da exposição das maquetes de LEGO, a mesma organização traz ainda ao espaço “3D Trick Gallery”, uma segunda mostra com imagens 3D de Portugal. A exposição é composta por uma grande galeria de imagens para os visitantes poderem fotografar – são imagens interactivas com iluminação especial e suportes para os telemóveis, que permite criar fotografias únicas para actualizar as redes. Os bilhetes para esta exposição são comprados em combinação com a das maquetes.

A exposição inaugura a 24 de Outubro e ficará na Cordoaria até 21 de Março de 2021. Os bilhetes ficam a 9€ por pessoa se optar apenas por uma exposição e por 13,50€ se comprar o bilhete combinado para as duas exposições. Há ainda o bilhete de grupo (8€ uma exposição; 12€ duas exposições) que implica o mínimo de quatro visitantes, sendo que no máximo só poderão entrar no pacote dois bilhetes de adulto. Ao fim-de-semana a fasquia aumenta para 11€ por pessoa (uma exposição) e 16.50€ (duas exposições).

A organização segue as recomendações das autoridades de saúde no que diz respeito às regras de higiene e segurança. A máscara é obrigatória ao longo de toda a exposição e serão apenas permitidos 100 visitantes de cada vez no espaço, sendo que as superfícies de toque são desinfectadas regularmente, assim como as peças do Fun Park.

Cordoaria Nacional. 24 Outubro-21 Março 2021. Seg-Sex 10.00-20.00, Sáb-Dom 10.00-20.00. A partir de 9€. info@expopecaslego.pt; 308 801 614.