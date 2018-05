O Museu do Fado mostra como se ouvia música há 200 anos

A exposição O Maravilhoso Mundo da Música Mecânica inaugura a 31 de Maio e estende-se até 30 de Setembro.

Silêncio que se vai escutar o som da História. Seja bem-vindo à indústria da música mecânica, que surgia em todo o seu esplendor na Europa do século XIX. Este universo de mecanismos desfila no Museu do Fado entre 31 de Maio e 30 de Setembro, através da exposição O Maravilhoso Mundo da Música Mecânica, uma coprodução com o Museu da Música Mecânica (MMM), onde se instala desde 2016 a colecção de Luís Cangueiro, com mais de 600 peças.

Há, claro, uma vertente particularmente explorada: a das sonoridades do fado nestes instrumentos, sendo que o género partira já à conquista de audiências mais vastas, casos da aristocracia, alta burguesia, e ainda dos palcos dos teatros de revista. É por aí que seguimos nesta mostra com curadoria de Sara Pereira, que apresenta ao público cerca de meia centena de peças.

Mas de que peças falamos, afinal de contas? De caixas de música, pianolas, autómatos, realejos, e, numa fase mais tardia, dos fonógrafos e gramofones, "afinadíssimos sistemas mecânicos que permitiam a fruição da música, dispensando a execução vocal ou instrumental", descreve este endereço que é um marco de Alfama, e mais além. Diariamente haverá visitas guiadas com audição destas máquinas falantes.

Vale a pena inscrever-se em info@museudofado.pt.

Ter-Dom, 10.00-18.00 (última entrada às 17.30) 5€ (com acesso à exposição permanente)

