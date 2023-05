O Museu do Tesouro Real faz um ano e Junho vai ser de festa

O programa O Real Mês de Junho arranca no Dia Mundial da Criança, com a Sparkle, uma visita ao museu que inclui aulas dramáticas e performativas, em inglês, entre as 17.00 e as 18.30, para crianças dos sete aos dez anos (25€, lotação de 15 a 25 pessoas).

No dia 3 de Junho, o próximo sábado, das 10.30 às 13.00, a encenação histórica Há Beija-Mão no Tesouro Real leva os visitantes a viajar até à corte de D. José I e ao século XVIII, com a representação do ritual do beija-mão ao rei (7€ dos 7-24 anos e + 65 e 10€ adultos).

Já a iniciativa Música no Cofre, no feriado de 10 de Junho, das 11.00 às 13.00, convida o público a entrar numa das maiores caixas-fortes do mundo para assistir ao espectáculo de ópera que conta com uma harpista e duas cantoras (7€ dos 7-24 anos e + 65 e 10€ adultos).

A manhã de dia 17 de Junho, entre as 10.30 e as 12.30, é dedicada ao espectáculo Um Compasso de Dança, uma encenação da corte portuguesa com a apresentação de diferentes coreografias da época, na qual os visitantes são encorajados a participar (7€ dos 7-24 anos e + 65 e 10€ adultos).

Para encerrar os festejos de aniversário, a 24 de Junho, o catálogo do Museu do Tesouro Real é apresentado, na loja do mesmo, às 11.30. Neste dia, o público pode adquirir um exemplar com 15% de desconto.

Museu do Tesouro Real – Palácio Nacional da Ajuda (Ajuda). 1-24 Jun. Vários horários

