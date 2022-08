O musical ‘Cats’, de Andrew Lloyd Webber, volta a Portugal em 2023

Em Fevereiro do próximo ano, o popular musical ‘Cats’, do compositor britânico Andrew Lloyd Webber, estará de regresso às cidades do Porto e de Lisboa, quase uma década depois.

Após exibições em Portugal em 2004, 2006 e 2014, Cats regressa no próximo ano com espectáculos no Campo Pequeno, Lisboa, entre 14 e 19 de Fevereiro, e no portuense Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, entre 22 e 26 do mesmo mês.

Estreado em 1981 no New London Theatre, onde esteve em cena 21 anos consecutivos, o musical Cats é uma das obras mais famosas de Andrew Lloyd Webber, compositor e produtor britânico, também autor de musicais como Jesus Cristo Superstar, Evita ou O Fantasma da Ópera (este adaptado do romance homónimo de Gaston Leroux).

Cats é uma adaptação d’O Livro dos Gatos Práticos do Velho Gamba (1939), de T.S. Eliot e conta a história de um grupo de gatos (muito afinados) que é confrontado com o regresso de Grizabella, uma gata que abandonou a família para conhecer o mundo, mas que decidiu voltar a casa à boleia da saudade. O tema mais conhecido do musical é "Memory", que chegou a ser interpretado por cantores como Barbra Streisand ou Barry Manilow.

Cats. Campo Pequeno (Lisboa). 14 a 19 de fevereiro. 22,50€-60€; Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota (Porto). 22 a 26 de Fevereiro. 30€-60€

