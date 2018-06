O Must – Fermenting Ideas volta a Cascais para falar de produção de vinhos e apps

Must quer dizer mosto em inglês – e isto já ajuda a imaginar o que se vai passar entre 20 e 22 de Junho em Cascais, no Centro de Congressos do Estoril. O Must — Fermenting Ideas volta à vila para juntar especialistas internacionais em vinho. Da produção ao marketing, do enoturismo à investigação, a segunda edição wine summit quer debater tudo o que anda à volta do vinho.

Desta vez promete-se o primeiro debate entre os fundadores e CEOs das maiores aplicações de pesquisa, comparação e compra de vinhos. Heini Zachariassen, da Vivino, e Martin Brown, da Wine-Searcher, encontram-se para falar sobre esta nova forma de descobrir e comprar vinhos através de reviews de outros. Fala-se ainda de falsificações de vinho como uma das maiores ameaças financeiras ao sector com Maureen Downey, fundadora da consultora Chai Consulting, e da produção desta bebida. A conversa sobre vinhas de altitude é com Laura Catena, produtora dos vinhos argentinos Caetana Zapata, e a agricultura biodinâmica vai ser apresentada por Frank Cornelissen, o belga que faz vinhos na zona do Etna, na Sicília.

Entre outros oradores está ainda Rui Falcão para falar sobre a tradição milenar do vinho alentejano feito em ânforas. O crítico e consultor é também um dos fundadores do Must, juntamente com Paulo Salvador, jornalista da TVI. Os dois juntaram-se no ano passado à Câmara Municipal de Cascais para criar um evento com relevância internacional e que pudesse vir a acontecer em qualquer parte do mundo, escrevem em comunicado de imprensa. Por isso é principalmente para um público especializado que se organizam ainda duas provas ao final da tarde no Forte da Cruz e uma sala a pensar no networking, com seis bares com vinho.

Preço: 300€, entrada para os três dias. 20 a 22 de Junho, 8.30-18.00, Centro de Congressos do Estoril.

