O Natal chega esta sexta-feira ao Time Out Market

O que fazem elefantes, presentes e um dragão pendurados no tecto do mercado?

Este ano, o Time Out Market deu folga às renas e ao Pai Natal e optou por uma decoração menos natalícia, mas onde mais do que nunca está presente o espírito de magia que caracteriza esta época do ano.

Parece que “Jack the Maker” foi à Ribeira e construiu uma máquina de Rube Goldberg, em que o movimento de uma peça desencadeia uma série de outros movimentos, contando assim uma história.

Manuel Manso

A partir desta sexta e até 6 de Janeiro, os olhos de todos os que visitam o Mercado não se focam apenas na comida e bebida, mas também no tecto, onde estão elefantes, presentes e um dragão. Todos os dias às 19h30 e às 21h00, por alguns minutos, a decoração ganhará vida, com movimento, música, luzes e uma pequena história, contada em português e em inglês.

Esta sexta, dia 6 de Dezembro, depois da segunda sessão do pequeno espectáculo, há concerto dos Viva o Samba no food hall, com músicas de Natal. Está marcado para as 21.30 e a entrada é livre.

Time out Market, Avenida 24 de Julho (Cais do Sodré).

