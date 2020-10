O negócio de bra fitting cresceu e a Dama de Copas abre duas novas lojas de rua em Lisboa

A marca portuguesa já conta com 12 espaços em várias cidades do país e também em Espanha.

Foram os primeiros a tornarem-se bra fitters em Portugal– e dificilmente terá serviço igual noutra loja. A Dama de Copas começou no Chiado mas já cresceu para os lados e abriu duas novas lojas nos bairros de Alvalade e Benfica.

O negócio de bra fitting e consultoria de lingerie foi criado em 2009 por Inês Basek e Margarida Furst depois de uma conversa sobre tamanhos de soutien certos, até porque de acordo com as duas amigas, 90% das mulheres não usa o tamanho adequado. Começaram com workshops pela cidade até abrirem uma primeira loja na Rua do Carmo, depois disso foi sempre a crescer agora com 12 lojas distribuídas entre Lisboa, Porto, Braga, Leiria, Madrid, Barcelona e Valência. As duas novas moradas na cidade vêm reafirmar a aposta da marca em Lisboa e da procura que este tipo de negócio tem tido.

“São bairros residenciais e de comércio de rua, que nos permitem estar cada vez mais perto das nossas clientes e de quem nos procura”, refere a marca em comunicado. A loja de Alvalade fica na Rua Acácio Paiva e tem cerca de 70 m2 num edifício com tectos altos e azulejaria tradicional, mantendo-se fiel à beleza histórica do bairro.

A segunda loja fica na Estrada de Benfica, junto ao Centro Comercial Fonte Nova, entre 80m2 o espaço goza da particularidade de ter um espaço reservado para Bridal Showers, um serviço especial da Dama de Copas dedicado às noivas.

Ambas as lojas seguem o estilo de decoração das restantes, com inspirações nas divas de Hollywood, quadros educativos sobre lingerie e detalhes vintage na mobília e acessórios. Em vez de um balcão típico as lojas têm antes uma mesa redonda onde a consultora se senta com a cliente.

A habitual oferta de chá, café ou água às clientes que visitem os espaços mantém-se, “para que todas as mulheres se sintam confortáveis, assim como quem as acompanha”, acrescentam ainda.

Os serviços de aconselhamento mantêm-se personalizados, como sempre, e com um leque extenso de tamanhos e modelos para todas as ocasiões – soutiens de dia-a-dia, cai-cais, sports bra, roupa desportiva, colecção de noiva ou loungewear. Depois do aconselhamento, cada cliente ficará com uma ficha com o registo das peças experimentadas e compras, para facilitar visitas futuras e até compras online.

Loja Alvalade: Rua Acácio de Paiva 11A. Seg-Sáb 10.00-19.00. alvalade@damadecopas.pt/ Loja Benfica: Estrada de Benfica, 448A. Seg-Sáb 10.00-19.00. benfica@damadecopas.pt.

