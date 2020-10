Benamôr abriu mais duas cozinhas de beleza em Lisboa

Além das duas novas moradas na capital, a marca portuguesa chegou também ao Norte com uma loja catita na Rua das Flores, no Porto.

O chão não engana ninguém. O mosaico art déco, inspirado no friso das bisnagas, denuncia a loja e o que guarda o seu interior – é a Benamôr e veio em dose dupla. A marca de cosmética portuguesa ganhou duas novas moradas em Lisboa: no Centro Comercial Colombo e no Amoreiras Shopping Center.

Depois de fazer história na Rua dos Bacalhoeiros com a primeira cozinha de beleza, a Benamôr coloriu de cor-de-rosa o Príncipe Real e levou o refill à loja da Lx Factory. Agora, saiu das ruas lisboetas e entrou dentro dos centros comerciais, para estar “presente nos sítios preferidos de compras”, refere a marca em comunicado.

O charme da art déco continua a ser um dos pilares da marca e da decoração das suas lojas, que mantêm o mosaico no chão e apostam em cores fortes para a estrutura embutida que cobre as paredes e alberga todas as gamas.

A família Benamôr foi crescendo ao longo dos anos, sendo a gama Nata, inspirada na pastelaria portuguesa e nos doces tradicionais, o membro mais novo. Recente também é a máscara purificante de rosto e o creme chantilly hidratante.

As restantes referências douram as prateleiras, impecavelmente arrumadas, organizadas por gamas, da Alantoíne à Jacarandá, do Gordíssimo à Rose Amélie, estendendo os produtos ao gel de banho, óleos, bálsamos, manteigas de corpo ou até água micelar.

Benamôr

A loja do Colombo fica-se pelos tons de preto, mais minimal, enquanto a das Amoreiras adoptou um azul-esverdeado. Em ambos os espaços, a marca dispõe do serviço de refill, uma opção sustentável para voltar a encher as embalagens de produtos Benamôr que se estreou na loja da Lx Factory.

Além destas duas lojas, a marca abriu a sua primeira loja no Norte do país em plena Rua das Flores. O espaço do Porto remete para o imaginário das antigas farmácias, em tons de verde e com os armários em vermelho, envidraçados, que guardam as várias gamas da marca – sem esquecer o balcão central em mármore com os habituais lavatórios para experimentar os produtos.

