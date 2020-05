O NewsMuseum vai fazer visitas de estudo online

O museu em Sintra vai reabrir as portas às escolas em formato online, através de videoconferência, num programa de e-learning interactivo. O NewsMuseum @Zoom para Escolas tem arranque marcado para o início de Maio.

Visitas guiadas, adaptadas às condições actuais da prática de ensino. É assim que o NewsMuseum, o museu dedicado à informação noticiosa, em Sintra, vai marcar a reabertura de portas, no começo de Maio. Elsa Luís, coordenadora dos serviços educativos, será a responsável por receber os visitantes via Zoom e conduzi-los numa visita "imersiva e interativa pelas grandes narrativas que marcaram Portugal e o mundo nos últimos 120 anos."

Ao longo de 60 minutos, os alunos terão acesso a diversos conteúdos como a visão mediática das guerras aplicadas no cenário de Bagdad, "viver o grande duelo Soares-Cunhal, a manipulação de Goebbels, a goleada mediática de CR7, o Beijo de Times Square e a 'Bad News' do Titanic". Tudo num registo de aula virtual participativa para a qual todos são convidados a participar em directo "lendo o comunicado do MFA na madrugada de 25 de Abril de 1974 ou fazendo a reportagem do casamento real de Kate e William na News TV."

No final, será possível entrar num jogo criando "uma primeira página de jornal com a 'Ética' e ainda testar de forma divertida os seus conhecimentos no 'Scoop'". As visitas serão adaptadas aos diferentes níveis de ensino, desde o 5.º ao 12.º ano.

Elsa Luís explica que "na base da edificação do NewsMuseum está a ideia de conhecer e viver, de forma inovadora e surpreendente, histórias sobre como os Media, o Jornalismo e a Comunicação mudaram o país e o mundo. É exatamente isso que vamos fazer, ultrapassando a barreira da distância física."

O NewsMuseum @Zoom está disponível a partir de Maio, a tempo do 3.º período escolar, e integra o registo de #EstudoEmCasa. Os agendamentos devem ser feitos através do e-mail info@newsmuseum.pt.

