Cinco anos depois, Ó! Galeria fecha portas de vez em Lisboa

Apanhada na curva da pandemia, a portuense Ó! Galeria vê-se obrigada a fechar portas do seu espaço em Lisboa. A galeria especializada em ilustração dá por terminado o seu projecto cinco anos depois depois de ter chegado à capital.

A primeira morada da Ó! Galeria em Lisboa foi na Rua de São Cristóvão e em 2017 mudou-se para a Calçada de Santo André, na Mouraria. Além das exposições que davam a conhecer uma nova geração de autores nacionais e internacionais, as paredes estavam forradas de inúmeras ilustrações à espera de ganhar uma nova casa.

“Fizemos o possível e o impossível para conseguirmos manter as portas abertas no pós-crise num esforço a que, de resto, já estávamos habituados durante toda a nossa existência no coração lisboeta”, explicam no comunicado onde lamentam a falta de apoios estatais ou outros da cultura.

A equipa da galeria refere que as “dificuldades são hercúleas” e, desta vez, não lhes foi possível “alcançar um mínimo sustentável”, obrigando-os a encerrar de vez a porta do número 86 da Calçada de Santo André.

A Ó!Galeria nasceu no Porto há 10 anos e por lá se vai manter, onde para além da ilustração está agora perto de inaugurar na Invicta um projecto ligado à cerâmica. A Ó! Cerâmica será uma galeria e oficina para workshops dedicadas exclusivamente à cerâmica. Será palco de trabalhos de ceramistas emergentes e outros mais conhecidos, com peças utilitárias, esculturas ou criações artísticas.

Ainda assim, a galeria continua a apelar ao apoio de todos, seja do público, seja dos artistas, para que projectos como estes possam ir para a frente. Continua a ser possível comprar peças na sua loja online ou mesmo gift cards para ofertas.

Também as redes sociais têm sido um suporte durante este período crítico – a galeria entregou as chaves aos ilustradores que todas as semanas ficam responsáveis por takeovers onde mostram ateliês, trabalhos e os bastidores do processo criativo.

