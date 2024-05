O nome dela é Rebeca e vai abrir o arraial de Campolide

Está tudo a postos para ver começar um dos arraiais mais megalómanos da cidade. Na próxima sexta-feira, 31 de Maio, os Santos à Campolide dão início a mais uma temporada de bailaricos ali na Quinta do Zé Pinto e escolheram Rebeca para inaugurar o cartaz. No sábado, 1 de Junho, é a vez de Micaela ("Chupa no Dedo") dar um ar da sua graça.

A festa continua no fim-de-semana seguinte, sempre com comes e bebes como acompanhamento. No dia 7 de Junho, há concerto de Mónica Sintra – e este é para cantar "Afinal Havia Outra" e "Na Minha Cama com Ela" a plenos pulmões. No dia seguinte, o rei Quim Barreiros promete atrair uma multidão a Campolide. Por fim, dia 9, domingo e véspera de feriado, chega Jorge Guerreiro.

Para a noite mais longa do ano, Campolide reservou uma arma de peso. Ruth Marlene e o seu extenso rol de êxitos orelhudos animam a véspera de Santo António. A festa prossegue na sexta-feira, 14 de Junho, com o veterano Toy e chega ao fim no dia 15 de Junho, ao som das Bombocas.

Quinta do Zé Pinto (Campolide). De 31 Maio a 15 Junho. Entrada livre

