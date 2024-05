Toy, Quim Barreiros, Ágata, Micaela e Mónica Sintra. Há um arraial que os junta todos

Começa no dia 1 de Junho e até ao final do mês são muitos os artistas populares que vão passar pelo Arraial da Misericórdia. Os concertos são de entrada livre.

Já há cheiro a Santos no ar e no Miradouro de São Pedro de Alcântara, poiso do já habitual Arraial da Misericórdia, as festividades em honra de Santo António começam a 1 de Junho, dia de concerto de Fernando Correia Marques. O grande especialista em mobilidade alternativa – "Burrito" e "Carocha" – actua às 22.00 e é apenas o primeiro nome num cartaz que é um dos mais impressionantes da temporada.

No dia 7 de Junho, à mesma hora, é Ágata a dar espectáculo, num palco previamente aquecido pelo fado de António Pinto Basto. No dia seguinte, a multidão volta a juntar-se no miradouro, desta vez para ver Micaela, artista que ganhou fama em 1998 com a malha "Chupa no Dedo". Quim Barreiros abrilhanta o fim-de-semana prolongado no dia 9 de Junho. O concerto está marcado para as 21.30.

A festa continua a 12 de Junho, noite de Santo António, e para durar até às quatro da manhã. Telmo Miranda inaugura o cancioneiro com um alinhamento de marchas populares. Toy dá espectáculo às 22.00. A 13 de Junho, dia de recarregar baterias, nada como uma recuperação activa no arraial e ao som de Mónica Sintra, que actua às 21.00.

O programa de concertos estende-se até 29 de Junho (o arraial fica montado até dia 30), aí já com nomes secundários da cena musical portuguesa. Quina Barreiros (21), Nucha e Clemente (22) e Emanuel Moura (28), são alguns deles.

Miradouro de São Pedro de Alcântara. Dom-Qui 10.00-22.00, Sex-Sáb 10.00-00.00, 12 Jun 10.00-04.00. 1-30 Jun. Entrada livre

