O novo bar da cidade tem cerveja artesanal a preços acessíveis

Decore este nome: DeBru, o novo café/bar da cidade. É um dos melhores sítios para se encontrar com amigos ao fim do dia.

DeBru pode não ser o nome mais fácil de perceber, mas vai ficar no ouvido e promete entranhar-se na vida dos alfacinhas, do primeiro café do dia até à última cerveja da noite. O novo café/bar da Rua Luciano Cordeiro é um híbrido entre as duas coisas – “e ainda um espaço de cowork”, diz o dono, o brasileiro Henrique Melo.

Henrique chegou a Lisboa há 11 meses vindo de Perth, na Austrália, onde durante oito anos também teve um coffeeshop. “Trabalho com café e cerveja, que em inglês são brewed, e como gosto de fonética achei interessante trazer o debru, uma brincadeira para o português com esse conceito de brew”, explica.

Duarte Drago

O DeBru abriu há pouco mais de duas semanas e a decoração e o conceito foram criados “manualmente” por Henrique e pela sua família. Aliás, artesanal é a palavra-chave da casa, a começar pela cerveja. Há seis torneiras de cerveja artesanal local, da Musa à Nortada, passando pela vizinha AMO ou pela Dois Corvos, tudo a preços bem convidativos, a partir de 1,70€ (20 cl).

Henrique não quer servir cerveja apenas pelo negócio. Quer “educar” quem vai ao seu espaço, daí a preocupação com “os preços mais acessíveis e um menu [de cervejas] menos complexo”, mesmo na bottleshop, para beber ali ou para levar para casa. Nos próximos tempos vão começar também os eventos “take over”, em que várias cervejeiras tomam conta das seis torneiras do bar para mostrarem a sua oferta. Por enquanto o take over tem acontecido nos pratos, com o “DeBru Decks Take Over”, com DJs a tomarem conta do lounge.

Duarte Drago

“A ideia é que o espaço seja uma inspiração para quem gosta de fazer coisas”, continua. Há mesas para trabalhar, uma mezzanine convidativa ao fim do dia para beber um gin tónico e ainda uma cave com 80 metros quadrados, por enquanto fechada. “Estamos a começar a construir uma programação e queremos também apostar nos workshops.”

Também há bruschettas para petiscar, saladas, sumos naturais e queijos e produtos de charcutaria de pequenos produtores independentes.

Rua Luciano Cordeiro, 2-C (perto do Campo dos Mártires da Pátria). Seg-Qui 09.30-22.00, Sex-Sáb 09.30-00.00

