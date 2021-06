O novo Gala Gala é um bar de cocktails e um salão de jogos

Há quem tenha saudades do passado recente, quando beber copos com amigos pela noite dentro e sem preocupações era banal. E há quem tenha saudades de um passado mais longínquo, quando jogávamos Pac-Man numa máquina que nos ia comendo moedas. O Gala Gala, na Rua dos Douradores, junta esses dois prazeres. Por um lado, é um bar sofisticado, com decoração elegante, cocktails de autor e um menu com petiscos de trufa. Por outro, vai juntar sete máquinas de arcade (gratuitas durante este mês da inauguração) para reviver velhos clássicos, como Pac-Man ou Donkey Kong.

O conceito reúne o lado mais geek da brasileira Isis Freitas com o lado mais “épicurien”, dizem, de Margaux Duroux, a outra sócia. Isis viveu em várias cidades, de São Paulo a Biarritz, a estudar e trabalhar em projectos corporativos, e sempre quis morar em Lisboa. Já Margaux sempre foi apaixonada por restauração e trabalhou em vários espaços, de cabanas de praia a restaurantes de estrela Michelin no País Basco.

©Gabriell Vieira

O Gala Gala, com o lema “for amusement only”, quer ser um espaço de pura diversão a piscar o olho ao luxo. Um “luxo irónico”, dizem, que se reflecte na decoração, com um projecto com uma mezzanine pensado pelo arquitecto Tiago Silva Dias num espaço que em tempos foi uma lavandaria.

Além da carta de bebidas, tem petiscos à base de trufa preta, mas com uma voltinha. Por exemplo, um hot dog trufado, um Mac & cheese & trufa ou umas pipocas salgadas com manteiga de trufa.

O bar já está em soft-opening, a funcionar entre as 16.00 e as 22.30, e a festa de inauguração acontece na próxima semana, dia 24, com lugares marcados e sob reserva. É aproveitar enquanto os turistas não invadem a Baixa e as máquinas estão livres para matar saudades de outros tempos, de Bloody Mary na mão.

Rua dos Douradores, 120. Seg-Sáb 16.00-22.30 (Baixa, Lisboa). 93 791 1946.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ O Bar Mais Triste da Cidade abriu em Santos