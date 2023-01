O novo Hotel das Amoreiras e o charme das pequenas coisas

Este é um hotel diferente, logo a começar pela entrada. Sóbrio e despojado de excessos, o lobby vira a cara ao maximalismo tão em voga. Em vez disso, surge como espaço acolhedor, aquecido por vimes e palhinha – toque ligeiramente datado a piscar o olho aos interiores dos anos 90 do século passado, o que, à luz dos dias que correm, não será necessariamente mau. Pedro Oliveira, o proprietário de 45 anos, encarregou-se de praticamente toda a decoração, juntamente com a mulher, Alicia Valero. A começar logo aqui, na despretensiosa entrada, onde um quadro pintado pelo pai – o mesmo que tem levado às costas em todas as mudanças – ocupa uma das paredes, precisamente para esbater as fronteiras entre o hotel e a casa.

© Francisco Nogueira

"A beleza do Jardim das Amoreiras é esta, nunca poderia ter aqui um hotel monumental", afirma Pedro, à conversa com a Time Out. Um "pequeno grande hotel" pensado à imagem e semelhança de um jardim lisboeta "bom demais para estar esquecido." Na verdade, ainda antes do encantamento de Pedro pelo Jardim das Amoreiras, o sonho sempre foi abrir o próprio hotel. Mas até que o momento certo chegasse, passaram-se anos (mais de 20 a trabalhar no sector da banca, para sermos precisos).

"Sempre tive um fascínio por hotéis, desde miúdo." A paixão foi sendo alimentada nos sítios por onde passou – Inglaterra, Espanha e Suíça, onde chegou a licitar (e a comprar) o faqueiro de um velho hotel alpino. Simultaneamente, o gosto por interiores foi crescendo, bem como os apetites de coleccionador. Muitos dos quadros vieram para o Hotel das Amoreiras, juntamente com livros pesados que teve de duplicar para minimizar o desfalque na biblioteca de casa.

© Francisco Nogueira

Do lobby, passamos ao bar. Num ambiente com alguns acrescentos de cor, o balcão é o centro das atenções, em particular o cartaz de Octopussy, pista essencial para deslindar outro dos gostos do anfitrião: a saga 007. O espaço é acolhedor, não funciona em exclusivo para hóspedes e quer fazer do pequeno-almoço a sua especialidade. Servido a partir das oito e até ao meio-dia, o menu inclui todos os ingredientes clássicos da primeira refeição do dia e ainda lhe junta algumas surpresas – o pão de banana da Madeira (4€), uma omelete gratin (com bacon, queijo e cebola caramelizada) (11€) ou mesmo os ovos florentine (10€) e o bircher (também conhecido como granola suíça) de cacau e sementes (7€).

© Francisco Nogueira

Não se servem jantares nem almoços. Durante o resto do dia, vigora uma carta modesta para quem precisar de entreter o palato ou confortar o estômago, com especial atenção dedicada à hora do chá, que aqui se cumpre à moda inglesa – dentro de portas ou no pátio, certamente mais apetecível nos dias de sol. Não faltam os cocktails, nem podiam faltar, sobretudo quando se tem James Bond como padroeiro.

Na hora de atribuir responsabilidades, Pedro Oliveira culpa "a crise dos 40". A vida deu uma volta. Em 2019, regressou a Lisboa, onde cresceu, com a família. Momento mais do que oportuno para voltar ao Jardim das Amoreiras e ao sonho de ter o próprio hotel. Deixou a banca e aplicou-se na missão. Das tomadas eléctricas à sinalética dos quartos, o proprietário desenhou tudo, inspirado pelas cores e texturas do próprio jardim.

© Francisco Nogueira

Os 17 quartos dividem-se por dois pisos. No terceiro (e último), ficam as duas suites – cenário ideal para uma estadia romântica, pelo duche de áreas generosas (e até com janela para o jardim) e pelo charme das águas-furtadas. Mas há um quarto ainda por acabar, uma espécie de refúgio acessível pelo pátio, onde a experiência de alojamento promete ser bem mais recatada. Mas para já, os hóspedes terão de se ficar pelas restantes opções. Os preços por noite começam nos 250€.

Praça das Amoreiras, 34 (Rato). 21 163 3710. Seg-Dom 08.00-00.00

