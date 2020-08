O novo miradouro do Gerês é só para corajosos

Do Miradouro de Fafião pode avistar a magnitude das serras e vales do Gerês. A vista é deslumbrante, mas para quem não gosta de alturas pode ser um desafio lá chegar.

A vista é impressionante, mas para alguns pode ser um desafio – se não gosta de alturas, terá que fazer um esforço extra para lá chegar. Mas vai ver que vale a pena.

O Miradouro de Fafião fica no topo de um bloco gigantesco de granito, ligado a outro rochedo por uma pequena ponte de ferro. Está situado em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês, em Fafião, uma aldeia histórica da freguesia de Cabril, em Montalegre.

Do miradouro pode avistar a magnitude das serras e vales do Gerês, com paisagens imponentes que nos fazem sentir pequenos. Pode ver a barragem de Salamonde, o rio Fafião (um afluente do Cávado) e o Fojo do Lobo, uma das maiores armadilhas de lobos da Península Ibérica – uma estrutura em pedra que era usada para proteger os rebanhos e as aldeias.

Para chegar ao miradouro, pode deixar o carro no centro de Fafião e seguir a pé por um pequeno caminho sinalizado que começa no parque de merendas da aldeia – veja o mapa. Ou então aproveite as caminhadas organizadas pela empresa Wild & Free Tours, que o levam a conhecer a zona de Fafião e outros pontos do Gerês.

