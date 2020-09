O novo restaurante das Docas tem todos os clássicos latino-americanos

O Grupo Capricciosa fez (mais) um makeover à Doca de Santo e abriu um novo restaurante lá dentro – chama-se La.ta e tem um menu carregadinho de clássicos da gastronomia latino-americana (e banda sonora latina a condizer).

Terá de atravessar o lounge exterior e a esplanada da Doca de Santo, que assim perde uma das suas salas, para chegar até este La.ta, aparentemente discreto do lado de fora, mas com uma decoração com cores vibrantes no interior e onde nem os sombreros faltam.

Para acompanhar com os sons dos batuques do samba, salsa ou merengue sempre em loop, há propostas do Brasil, Chile, México, Argentina ou Peru. Pode, por isso, começar com as empanadas argentinas (de queijo e cebola ou carne picante, duas unidades 5€), os pastéis de vento brasileiros (de bobó de camarão ou de frango e catupiry com pico de gallo, duas unidades 5€), viajar até ao Peru com os ceviches clássicos de peixe branco ou nikkei de atum (9€), ou até ao México com o guacamole e crocantes totopos de milho (5€) e tacos (al pastor ou de camarão com abacate, duas unidades 7€).

A refeição pode ser feita só com a partilha de pequenos pratos, mas tem também pratos mais compostos destas gastronomias. Há moqueca de corvina (16€), bobó de camarão (15€), picanha bem fina grelhada com arroz, feijão e farofa (16€) ou costeleta de boi na brasa com chiles, totopos e frijoles (15,50€).

Aos fins-de-semana há feijoada à brasileira, com carne seca, entrecosto de porco, calabresa, barriga fumada, orelha fumada, arroz, feijão, couve, farofa e laranja (35€) para duas pessoas.

Caipirinhas, mojitos, piña coladas, piscos ou margaritas embalam a refeição nas suas versões mais clássicas ou de fruta.

No final de tudo, depois de provar o brigadeiro gigante (3€) ou o ceviche doce de manga e papaia com sorvete de limão, diga te quiero. É a palavra chave para terminar com um shot de tequila (2€ por pessoa).

Armazém CP - Doca de Santo Amaro (Alcântara). 21 093 5386. Seg-Dom 12.00-15.30/19.00-00.00.

+ As melhores esplanadas em Lisboa



+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

Share the story