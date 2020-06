O novo restaurante japonês de Campo de Ourique tem tacos para comer em casa

O Sushi do Bairro abriu em plena pandemia com serviço exclusivo de entregas ao domicílio e take-away. Por agora, vão manter este modelo de negócio e a carta já tem novidades a entrar.

Cinco amigos de áreas distintas juntaram-se para abrir um restaurante japonês no bairro de Campo de Ourique. Diana Taveira e Diogo Dias são apresentadores de televisão, têm uma agência de comunicação e uma box de crossfit; André Maia trabalha no sector de eventos e Ricardo Cabrita e César Barbieri são empresários de futebol. A pandemia tornou o negócio num serviço de delivery e take-away e o modelo resultou, por isso é assim que vai continuar.

Às peças de sushi e temakis, mais tradicionais ou de fusão, juntaram os tacos japoneses, com peixe e escolha de arroz ou salada selvagem no interior de uma tortilha crocante, a grande especialidade da casa. Há seis diferentes: o taco salmão, com recheio de salmão marinado, abacate, cebola roxa, sésamo, pepino e alga nori picada; o de atum, com cubinhos do peixe, molho teryaki, manga, rúcula, sésano, couve roxa e cebolinho; o wasabi, com atum, salmão, ovas massago, cebolinho e sésamo de wasabi; o wakame, com salmão, peixe branco, goma wakame, salsa picada e filamentos de pimenta; o vegg, com manga, molho de sésamo, pepino e cogumelos shiitake ou o selecção do chef (5,90€ a unidade ou três unidades a 10,90€).

Na próxima semana acrescentam mais um à carta, o taco de Verão, com salmão, raspas de limão, morango e cream cheese. E todas as terças e quartas-feiras, na compra de três tacos, oferecem mais um à escolha do cliente.

Além desta especialidade, há quatro chirashi diferentes (10,90€) e um chirashi kids, servido numa taça mais pequena, com arroz, salmão braseado, manga e sésamo (4,90€). Há ainda niguiris, sashimi, gunkans, makis ou combinados (a partir de 12,90€).

Com o regresso à nova normalidade, vão introduzir também um menu de almoço a preço acessível e um menu fusão.

Para encomendar, basta ligar para o restaurante, que tem um serviço próprio de entrega ou optar pelo regime de take-away. O Sushi do Bairro também está disponível através da plataforma Uber Eats.



Rua Saraiva de Carvalho, 32 (Campo de Ourique). 21 131 2299. Seg-Dom 12.00-14.30/18.30-22.00.

