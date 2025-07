O país europeu subvalorizado que vai lançar um novo visto para nómadas digitais

Obter um visto de nómada digital tem sido, nos últimos anos, uma forma de muitos profissionais com a sorte de poder trabalhar remotamente mudarem de vida — e há agora mais um país a juntar-se à lista crescente de destinos que oferecem esta possibilidade.

Falamos da Eslovénia, o país da Europa Central conhecido pelos seus lagos de sonho, montanhas encantadoras e um ambiente de tranquilidade geral.

Para quem estiver interessado em mudar-se, a espera será curta: o visto de nómada digital da Eslovénia entra em vigor a 1 de Novembro de 2025.

Este novo documento concederá aos candidatos aprovados uma autorização de residência de um ano, desde que trabalhem para uma empresa sediada fora da Eslovénia — seja como empregado, freelancer ou trabalhador por conta própria que preste serviços a clientes estrangeiros.

Podem candidatar-se cidadãos de países fora da União Europeia e do Espaço Económico Europeu. É possível que familiares acompanhem o titular do visto, mas estarão sujeitos às mesmas regras laborais. Caso estas sejam infringidas, há risco de cancelamento do visto e até de restrições futuras à entrada no país.

O visto tem uma duração máxima de 12 meses, sem possibilidade de renovação. No entanto, será possível reapresentar candidatura após um intervalo de seis meses fora da Eslovénia.

Será ainda necessário comprovar rendimentos suficientes para garantir a sua subsistência — através de recibos de vencimento, extractos bancários ou documentos de emprego.

Ainda não é certo se haverá um valor mínimo exigido de rendimentos ou uma taxa de emissão do visto, pelo que valerá a pena acompanhar as actualizações sobre o assunto.

Quem quiser avançar, pode apresentar a candidatura numa embaixada eslovena ou, caso já se encontre no país, numa unidade administrativa local, segundo o Economic Times.

E, se tiver curiosidade sobre outros destinos que acolhem trabalhadores remotos, poderá consultar o nosso guia completo dos vistos para nómadas digitais actualmente disponíveis em todo o mundo.

