O Park está de regresso

Encerrado para manutenção de 31 de Dezembro a 31 de Janeiro, o Park, o parque de estacionamento preferido dos lisboetas, está de volta.

Qualquer casa, por mais bem de saúde que esteja, volta não volta, precisa de carinho, atenção, novas cores, uma espécie de alento. O Park, cujo sexto piso é um dos melhores miradouros de Lisboa, esteve fechado durante um mês, para obras de manutenção, está agora de volta para acabar com a ansiedade lisboeta.

É o sítio perfeito para beber um copo antes ou depois do jantar. E esta sexta-feira, a festa de reabertura do Park faz-se com uma porrada de gente: Deejay Madruga, BBG, DJ Kronic, True Blood (DJ Big + DJ Kwan) e Riot. Uma maravilha que o fará rumar à Calçada do Combro, com gosto.

