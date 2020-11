O Pátio das Antiga: O coche do Ministério

A “Exposição Histórica do Ministério das Finanças”, inaugurada em 1952, incluía um coche que foi parar a uma revista do Parque Mayer.

Uma das revistas que se estrearam no Parque Mayer em 1952 tinha um número que começava com uma personagem de um dos quadros a perguntar a outra: “Ouve lá, tu sabias que há um coche nas Finanças?” Ao que esta respondia: “Um coche? Bem, antes isso que um buraco!” A piada referia-se a uma das principais atracções da “Exposição Histórica do Ministério das Finanças”, que foi inaugurada em Julho de 1952 no novo edifício da instituição, situado na Avenida Infante Dom Henrique, uma obra da autoria do arquitecto Pardal Monteiro.

De entre as várias obras de arte cedidas por vários museus para esta iniciativa, destacava-se um coche setecentista provindo do Museu dos Coches, que ficou instalado na entrada do edifício, mesmo no meio do acesso a uma das escadarias. Era uma visão inusitada, um vistoso coche dentro das instalações de um ministério, ainda por cima um tão importante como o das Finanças, e mais do que as tapeçarias, quadros, gravuras, mobiliário, gráficos e muita documentação histórica que formavam o recheio da exposição, o coche atraiu a atenção de imprensa e visitantes, tornando-se numa das peças mais faladas da mostra. E foi assim que um coche fora do seu lugar habitual caiu nas graças dos lisboetas, e acabou com honras de quadro de revista do Parque Mayer.

