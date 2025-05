O Pátio das Antigas: A sapataria requintada da Rua Garrett

“Elegante” e “chic” são duas palavras que a Sapataria Garrett, situada na rua homónima da Baixa, costumava usar nos anúncios e nas comunicações na imprensa dos prémios nacionais e internacionais que ganhava. Inaugurada em 1920, a Garrett apresentou-se logo desde o início como sendo dedicada ao fabrico e comércio do calçado de luxo, e querendo posicionar-se como um endereço de referência na sua especialidade, e uma das lojas de grande requinte e prestígio da Baixa lisboeta.

O blogue Restos de Colecção cita a propósito um livro de 1945, Praça de Lisboa – Livro de Ouro do Comércio e Indústria da Capital, organizado por Carlos Bastos: “Com o aparecimento da Sapataria Garrett em 1920, quiseram os seus fundadores desenvolver e aperfeiçoar o fabrico manual de calçado de luxo no nosso país que, até então, muito havia decaído. A sua actuação, durante o quarto de século da sua existência, tem sido sempre guiada pelo desejo de estimular a arte deste ramo de indústria que tão apreciado é não só em Portugal como até no estrangeiro onde os nossos calçados chegam, principalmente nos principais países da Europa, que os recebem e distinguem com as mais elogiosas referências”. Assim foi durante várias décadas, em que a Sapataria Garrett se destacou no número 94 da rua com o mesmo nome, fazendo esquina com a Rua Serpa Pinto. Encerraria na década de 90, poucos anos após o incêndio do Chiado.

Coisas e loisas de outras eras

+ O Salão Central que depois foi Central Cinema

+ Sol a Sol, o primeiro “drugstore” de Lisboa

+ O cinema e a fotografia segundo a Pathé-Baby

+ As várias vidas do Restaurante Aviz