O Pátio das Antigas: As várias vidas do Restaurante Aviz

Fumeiro próprio, garrafeira com escanção, um bar magnífico, uma ementa ao nível das dos grandes restaurantes europeus, um ambiente requintadíssimo, uma colecção de relógios de bolso oferecidos pelos seus clientes. Tendo emanado do célebre Hotel Aviz, que fechou em 1961 e foi abaixo no ano seguinte, o Restaurante Aviz abriu as portas em 1962, no primeiro andar de um prédio em pleno Chiado, que abrangia a Rua Serpa Pinto e a Rua Garrett, fundado por um grupo de investidores e de profissionais que tinham trabalhado naquele hotel, de que mantiveram o nome como homenagem e para assinalarem que a qualidade e o luxo iam ser mantidos.

O Aviz transformou-se logo numa referência para os gastrónomos, propondo pratos clássicos e outros que eram criações dos seus chefs. Juntamente com o Tavares, era na altura o único restaurante de luxo da capital, tendo conquistado uma estrela Michelin em 1974, 75 e 76. Depois de ter passado por um período difícil na sequência do 25 de Abril, o Aviz estabilizou. E mudou-se em 1996, para o Centro Comercial Amoreiras.



Em 2001, saiu de Lisboa, indo para um espaço da Fundação Oriente no Monte Estoril, dada a ligação desta instituição a Carlos Monjardino, sócio maioritário do restaurante. Em 2005, o Aviz “renasceu” tal e qual como era no andar original da Serpa Pinto, agora no novo Hotel Aviz, na Rua Duque de Palmela, em Lisboa.

