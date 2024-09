O Pátio das Antigas: Sonhar com comboios na Avenida da Liberdade

O nome Wagons-Lits evoca de imediato aprazíveis viagens de comboio em confortáveis carruagens-cama e com requintado serviço de restaurante, tocando em grandes destinos europeus, o luxo da linha Paris-Veneza, do Expresso do Oriente, a aventura do Trans-Siberiano ou ainda o Sud-Express, que ligava a capital francesa a Lisboa. Fundada em França em 1872 pelo belga Georges Nagelmackers com o nome Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens, a Wagon-Lits chegou a Portugal em Junho de 1906.

A primeira sede da companhia em Portugal foi em Lisboa, em plena Baixa, na Rua do Carmo. Um pouco mais de 40 anos depois, na Primavera de 1948, a Wagons-Lits mudou-se para instalações maiores e feitas de raiz, na Avenida da Liberdade, numa das esquinas da rua que sobe para a Praça da Alegria. O projecto pertenceu ao arquitecto português Carlos Ramos e ao americano George Marshall, e o mobiliário veio da Casa Olaio.

Esta moderna agência da Wagons-Lits tornou-se num dos endereços mais apetecíveis da Avenida da Liberdade, e muitos lisboetas ainda se lembram das amplas vitrinas cheias de cartazes coloridos, que faziam sonhar com viagens de comboio para as principais cidades da Europa. Em 1997, a Wagons-Lits fundiu-se com a americana Carlson Travel Network, para formar a Carlson Wagonlit Travel. No seu antigo endereço está hoje uma loja de uma marca de luxo.

Coisas e loisas de outras eras

+ O banco que se tornou num museu

+ As lavadeiras saloias vêm à capital

+ Do Salão Mozart à Loja Columbia

+ Comer bem e tomar chá em Monsanto