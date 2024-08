O Pátio das Antigas: O banco que se tornou num museu

Há 160 anos, foi fundado em Lisboa o Banco Nacional Ultramarino (BNU), que depois de ter tido brevemente uma primeira sede no Largo das Duas Igrejas, foi ocupar um prédio pombalino na Rua Augusta. Nos anos 20 do século passado, o edifício sofreu importantes alterações, mas o crescimento da instituição obrigou a um alargamento das suas instalações, tendo o restante quarteirão sido comprado três décadas depois.

Os responsáveis pela direcção do BNU confiaram a intervenção arquitectónica ao arquitecto Cristino da Silva, que fez grandes e pormenorizados melhoramentos no prédio. Estes incluíram a construção de mais dois andares e a instalação de uma nova e enorme casa-forte. Daciano da Costa ficou encarregue da concepção e decoração dos interiores, e entre os artistas que criaram pinturas e esculturas para interiores e exteriores contam-se Martins Barata e Leopoldo de Almeida. Em 1989, o banco mudou-se para a Avenida 5 de Outubro. Foi extinto no final da década seguinte e integrado na Caixa Geral de Depósitos.

Em 2010, o edifício da Baixa foi comprado pela Câmara Municipal de Lisboa e lá instalado o MUDE – Museu do Design, que depois de ter estado fechado desde 2016 para obras de requalificação, reabriu a 25 de Julho, com a mostra “O Edifício em Exposição”, que revisita toda a história do prédio e as várias transformações pelas quais passou até agora.

Coisas e loisas de outras eras

+ As lavadeiras saloias vêm à capital

+ Do Salão Mozart à Loja Columbia

+ Comer bem e tomar chá em Monsanto

+ CanCan, tudo para senhoras no Rossio