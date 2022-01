O Pátio das Antigas: O antigo Hotel Victoria

Projectado por Cassiano Branco e inaugurado em 1936, o Hotel Victoria, hoje sede regional do PCP, era considerado suspeito pelos Aliados durante a II Guerra Mundial, por ser muito frequentado por alemães.

A maior parte das pessoas que por ele passam na Avenida da Liberdade conhecem-no apenas como sede regional do PCP, mas o moderno edifício concebido por Cassiano Branco, o antigo Hotel Victoria, tem uma história que lhe é anterior e com pormenores curiosos, associados à II Guerra Mundial e à neutralidade de Portugal durante o conflito.

Vizinho do Hotel Liz, que esteve vazio durante muitos anos, o Victoria foi inaugurado no dia 1 de Julho de 1936, embora tenha sido construída apenas uma parte do edifício original, que previa o aproveitamento do espaço livre que existia entre este e o Hotel Liz. Nas décadas de 40 e 50 foram apresentados vários projectos para concretizar esta ampliação, mas nenhum deles se realizou. Durante a II Guerra Mundial, o distinto e confortável Hotel Victoria, cujos proprietários se gabavam de o edifício ser imune a incêndios devido ao seu tipo de construção, tornou-se num dos eleitos pelos alemães que estavam em Portugal ou por cá passavam, tendo-se criado a reputação de ser frequentado por espiões nazis, e, logo, suspeito para os Aliados.

Quando se deu o 25 de Abril, o edifício já não funcionava como hotel e estava vazio há vários anos. Uma empresa hoteleira fez então uma tentativa para o recuperar, mas ficou sem efeito e o prédio acabou por ir parar às mãos do PCP. E assim, o antigo Hotel Victoria é hoje o Centro de Trabalho Vitória.

Lisboa de outras eras:

