O Pátio das Antigas: O cinema do filme ‘Para Maiores de 21 Anos’

Quando o Cinema Vox abriu, em Abril de 1969, houve logo vozes a dizer que era uma aposta comercial perdida, por melhor que fosse a programação, já que estava “escondido” por trás da Avenida de Roma e que as pessoas não iriam lá. Não só essas vozes estavam redondamente enganadas, como logo no início da sua existência, no Verão de 1969, o Vox protagonizou um acontecimento único na história da exibição cinematográfica em Portugal que o pôs no centro das atenções nacionais.

Foi lá que se estreou o filme didáctico alemão Helga – O Segredo da Maternidade, que seguia os nove meses da gestação de um bebé no ventre de uma jovem mãe, até ao parto. Para a sua exibição, foi criada uma classificação especial – Para Maiores de 21 anos – que nunca mais voltou a ser aplicada no nosso país, sendo a fita, também ineditamente, dobrada em português, “devido ao seu interesse científico, que poderia prejudicar-se com a gravação de legendas”, segundo a entidade reguladora dos espectáculos. Foram bastantes os adolescentes que, não tendo os requeridos 21 anos, tentaram ir então ver Helga – O Segredo da Maternidade, já que a fita vinha – erradamente – rodeada de uma aura de “filme de sexo”, em que o álibi “didáctico” esconderia uma produção pornográfica ou, no mínimo, erótica. Os (muito) poucos que apresentavam ar de mais velhos para a idade que tinham na realidade e que conseguiram entrar no Vox para ver o filme, saíram de lá obviamente desiludidos. Como escreveu um crítico na altura: “É um filme para futuros papás e mamãs”.

Esta sala da Frei Miguel Contreiras aguentou-se até bem depois do 25 de Abril, encerrando finalmente em 1985. Foi a seguir, durante pouco tempo, um espaço para concertos, o Voxmania, até voltar à exibição de filmes em 1988, agora modificado para três salas, gerido por Paulo Branco e rebaptizado King Triplex. Seria mais tarde reduzido para duas salas, até que fechou de vez, em Novembro de 2013.

