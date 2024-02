O Pátio das Antigas: O complexo Concha à beira-mar

No Verão de 1956, na Praia das Maçãs, em Sintra, abriu o conjunto Concha, em que se destacavam duas piscinas oceânicas e um restaurante e bar. Sofreu várias modificações após o 25 de Abril e hoje tem apartamentos turísticos, mas mantém as piscinas.

Uma piscina para crianças e outra para adultos, ambas oceânicas; um restaurante e bar com dancing, salão de chá e esplanadas, com vista para o mar; campos de ténis. Parece a descrição de um conjunto balnear e de lazer dos nossos tempos, mas este foi inaugurado no Verão de 1956 na Praia das Maçãs, em Sintra, e era bem arrojado para a altura. Chamou-se Concha, teve projecto a cargo dos arquitectos Faria da Costa (que, quatro anos antes, tinha ganho o Prémio Valmor), e Raúl Francisco Tojal (que projectou o Hotel-Estoril Sol), e foi uma iniciativa de Eusébio Delisle, um empreendedor de grande visão, que se inspirou em conjuntos semelhantes vistos em praias de outros países europeus.

Os habitantes da zona, bem como muitos lisboetas, fizeram do Concha ponto de encontro e de convívio, centrado nas piscinas e no restaurante-bar, amplo, cheio de luz e com uma longa varanda onde se podia também comer. O Restaurante Concha incluía ainda uma zona de snack-bar e ficava aberto após as piscinas fecharem, servindo ceias já de madrugada. Tinha uma banda própria, o Conjunto Eugénio Pepe, acolhendo também outros grupos musicais, cantores e cantoras, actuações de bailado e sessões de fado. Após o 25 de Abril, o restaurante foi uma boîte e depois uma discoteca, e o complexo Concha sofreu várias modificações. Hoje estão lá apartamentos turísticos, mantendo-se as duas piscinas.

