O Pátio das Antigas: Quando Cottinelli Telmo trabalhou para a Fiat

Foi em 1928, poucos anos antes de realizar A Canção de Lisboa, que Cottinelli Telmo concebeu a sede da Fiat em Lisboa, que levaria o nome de Motor Palace Fiat, situada na Avenida da Liberdade e inaugurada no dia 20 de Julho de 1929 pelo Presidente da República, o general Óscar Carmona. O arquitecto, cineasta, escritor, pintor e autor de banda desenhada projectou um edifício funcional, amplo e de janelas bem rasgadas para deixar entrar a luz, e para que os transeuntes vissem bem os carros em exposição. O efeito do Motor Palace Fiat iluminado de noite era também particularmente impressionante.

Escreveu-se na altura da inauguração, no vespertino Diário de Lisboa, citado pelo blogue Restos de Colecção: “O Palácio, que é uma esplêndida representação da indústria italiana de automóveis, oferece, às 16 horas, um belo aspecto”. E continua no mesmo tom, destacando a troca de brindes, com champanhe, entre o general Carmona e o ministro de Itália que marcou presença no acontecimento. O jornal não refere o trabalho de Cottinelli Telmo, nem se este esteve também presente na cerimónia de abertura do Motor Palace Fiat, mencionando apenas que ali acorreram “centenas de pessoas de distinção, nos nossos meios industriais e automobilísticos”. Cottinelli morreria prematuramente, em 1948, com apenas 50 anos, num acidente de pesca desportiva em Cascais. Não assistiria à demolição do edifício do Motor Palace Fiat, em 1955. No seu lugar, seria ali construída a sede da Shell.

