O Pátio das Antigas: Os 110 anos do primeiro submarino português

Foi em 1913, um ano antes do início da I Guerra Mundial, que foi entregue à Marinha de Guerra Portuguesa o seu primeiro submarino, construído em Itália nos estaleiros da FIAT e baptizado ‘Espadarte’. Entre a encomenda, feita em 1907, ainda durante a monarquia, no reinado de D. Carlos, e a entrega, já durante o regime republicano, mediaram seis anos. Na fotografia junta, vemos o ‘Espadarte’ no Tejo, perto de Lisboa, com a sua tripulação a colocar um torpedo (tinha quatro destes). Portugal foi um dos primeiros países do mundo a ter esta arma.

O ‘Espadarte’ custou um milhão e 300 mil francos e as limitações da tecnologia da sua época. Só aguentava duas horas debaixo de água e navegava a 20 quilómetros por hora. Segundo conta o blogue Restos de Colecção, este submersível passou por várias vicissitudes antes de chegar a Lisboa, durante uma viagem que se prolongou por 76 dias, depois da partida de Spezia, onde se situavam os estaleiros da FIAT. As avarias foram muitas, o que obrigou o ‘Espadarte’ a fazer escalas que não estavam previstas em portos franceses e espanhóis, para ser reparado. Já em águas portuguesas, e antes de entrar no Tejo e aportar em Lisboa, teve ainda que parar em Lagos e em Sagres, por causa de mais contratempos mecânicos. Chegou à capital só com um dos dois motores a funcionar. O ‘Espadarte’ participou na I Guerra Mundial e foi abatido ao serviço em 1928.

