O Pátio das Antigas: A primeira montanha-russa de Lisboa

Quando, depois do 25 de Abril, abriu uma montanha-russa na desaparecida Feira Popular de Lisboa, então já instalada em Entrecampos após ter começado no Parque da Palhavã em 1943, a nova atracção deu muito que falar, tendo tido direito a notícias e reportagens na imprensa e na televisão, e transformado durante algum tempo na mais popular da feira. A prová-lo, as longas filas que os visitantes do recinto faziam para andar nela.

Mas a esmagadora maioria dos lisboetas, e dos frequentadores da Feira Popular, ignorava que já tinha havido outra montanha-russa na capital, a primeira de todas no velho Luna Parque da cidade, inaugurado em Julho de 1933 no Parque Eduardo VII, e o antecessor daquela, que durou apenas até 1935. Essa montanha-russa chamava-se Zig-Zag da Vertigem e foi trazida de Berlim. Contava então o Notícias Ilustradas, pouco antes da inauguração, citado no blogue Restos de Colecção: “O famoso ‘Water-chute’ com montanha-russa – o maior do género que existe na Europa – estará a funcionar dentro de horas. Duas equipes de engenheiros portugueses e alemães trabalham para o completar”.

A atracção era também conhecida como Water-chute por ter mesmo no final, quando as carruagens paravam, uma calha cheia de água, que espirrava para todos os lados, molhando passageiros e mirones. A fama e o aparato do Zig-Zag da Vertigem eram tais, que a estrutura ilustrava o cartaz de promoção do Luna Parque no primeiro ano da sua existência. Depois de ter feito as delícias dos alfacinhas durante os três anos de duração do Luna Parque, e sido uma das suas atracções mais concorridas, o Zig-Zag da Vertigem regressou a Berlim e nunca mais voltou a Lisboa.

